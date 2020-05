Exclusief voor abonnees Evy Gruyaert besloot op haar zestiende om geen vlees meer te eten: “Ik was de rare van de familie” Tom Botte

18 mei 2020

06u00

Bron: Primo 0

Evy Gruyaert (40), radio- en televisiepresentatrice, yogadocente, ergonomie-ambassadrice voor Ergodôme en bekend van Start2Run en E-Fit, heeft in deze coronatijden het gevoel dat de mens alles meer leert relativeren en appreciëren. “De kleine gelukjes, daar draait het ‘m nu om,” zegt ze in het weekblad Primo. “De basic dingen zoals de zon op je huid voelen, een bord lekker eten, een roodborstje voorbij zien vliegen, de kat die zich neervlijt, de kinderen die eventjes geen ruzie maken, met het gezin samen aan tafel ... Zo’n dingen. Wat beter voor jezelf zorgen qua beweging en voeding ook. We hebben daar nu allemaal wat meer tijd voor. En ja, we worden ertoe gedwongen, dat is juist, op een heel extreme manier, maar het is goed dat we even uit die rat race kunnen stappen. Het tempo van het leven is zodanig hoog en prikkels komen van overal en constant. Dat kon niet blijven duren. Nu beleven we een keiharde reset, maar het is goed dat we er even uit kunnen stappen en aan een lager tempo kunnen leven. Voor de economie is het desastreus, dat weet ik, maar op sommige vlakken, zoals voor het milieu, is het echt wel goed dat dit gebeurt.”

