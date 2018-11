Evi Hanssen wordt vandaag 40: “Ik heb daar jaren naar uitgekeken, echt waar” Annick Grobben

09 november 2018

10u00 0 Showbizz “Bestaat er zoiets als een 40′ers-dilemma, dan?” Nee, Evi Hanssen - ambassadrice van Rode Neuzen Dag - heeft er geen moeite mee om vandaag op tram vier te stappen. “Laat maar komen, hoor! Ik wil heel graag heel oud worden, dus bij elke verjaardag denk ik: ‘Yes, ik ben aan het winnen!’”

Een paar weken geleden vertelde Evi dat ze vandaag een grote fuif zal geven. “Voor een man of 150, om te vieren dat ik mag verjaren. Al mijn hele volwassen leven kijk ik uit naar de dag - en het is echt heel flauw, maar ook echt heel waar - waarop ik op een fotoshoot kan zeggen: ‘Ik ben 40, ik heb maat 40 en mijn schoenmaat is ook 40!’ En ja, tuurlijk heb ik het gevoel dat ik een periode afsluit. Het zelf zwanger zijn en overal zwangere vrouwen en buggy’s en de chaos van peuters en kleuters om me heen, dat is echt definitief voorbij. Ik hoor niet meer bij de jongeren straks, maar sluit aan bij de ouderen. En dat is oké. Dat is zelfs een héél fijn gevoel. Want nu ben ik nog de oudste van de jongsten, terwijl ik straks de jongste van de oudsten zal zijn. Van een verlepte dertiger ga ik naar een frisse veertiger: zo zie ik dat.”

“Ik zie vooral voordelen aan veertig worden. Want de voorbije tien jaar, wat was me dat een kluwen van én hard werken, én zoeken en wroeten, én fout gelopen relaties én ploeteren met twee ‘klein mannen’ én carrière maken én leergierig zijn én alles tegelijk willen. Dat hebben we nu wel allemaal gehad. Het hoofdstuk dat komt, daarin ga ik de vruchten plukken van alle kansen die ik heb gegrepen en afgedwongen.”

Evi heeft geen plannen om het roer drastisch om te gooien. “Dan zal ik een atypische vrouw zijn die 40 wordt, zeker? Ik wil de komende jaren gewoon alleen maar beter worden in mijn job. Nog betere reportages maken, op tv en voor de radio. Dat is het mooie aan ouder worden voor mij: véél beter door hebben wat je wil, en bagage en vertrouwen hebben opgebouwd om te weten wat je kan en om daar ook voluit voor te durven gaan.”