Evi Hanssen wordt presentatrice van nieuw VTM-programma DBJ

03 augustus 2018

14u36 0 Showbizz Evi Hanssen (39) zal een nieuw programma presenteren op VTM waarin zes kinderen van bekende Vlamingen kennis maken met minder fortuinlijke jongeren. Dat maakte de presentatrice vandaag bekend op instagram.

De kinderen die in de bres springen voor hun minder fortuinlijke leeftijdsgenoten zijn Obi Haubourndin (16), zoon van Sabine Appelmans, Fiel Van Avermaet (19), zoon van 'Thuis'-acteur Bart Van Avermaet, Tita Heldenbergh (17), dochter van Joke Devynck en Johan Heldenbergh, Chinouk Van Baelen (18), dochter van Dana Winner, Hebe Van De Veire (18), dochter van Peter Van De Veire en Len Neefs (18), zoon van Gunther Neefs.

Evi Hanssen Hanssen zal de jongeren aan elkaar voorstellen, in het nieuwe programma dat nauw aansluit bij Rode Neuzendag, maar waarvan de naam nog niet bekend is.

In het programma vertrekken de jongeren vanuit het basiskamp in het Oost-Vlaamse Sinaai naar een onbekende locatie, waar ze worden geconfronteerd met verschillende problematieken. Zo worden de zes in Pittem gedropt, waar ze een dag samenleven met tieners in de psychiatrische kliniek. Ze ondernemen ook een zware tocht met vier jongens en meisjes met een fysieke beperking en gaan sporten met patiënten van het Zeepreventorium. Op de agenda ook een uitgebreid bezoek aan het zomerkamp voor jonge holebi’s en transgenders in Vorselaar. En gisteravond werd het kamp, zoals het hoort, met een feest afgesloten.