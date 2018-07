Evi Hanssen toont nieuwe vriend: "We zijn smoorverliefd" Redactie

25 juli 2018

07u14 0 Showbizz Evi Hanssen (39) poseerde op de première van de musical 'Flashdance' voor de eerste keer met haar nieuwe vriend Kurt.

Evi Hanssen straalde van geluk. Vorige week raakte bekend dat ze haar hart heeft verloren aan regisseur en productiedesigner Kurt Loyens, en gisteravond poseerden de twee al voor het eerst samen op de rode loper. "Het is nog allemaal heel pril, maar we zijn smoorverliefd en willen altijd samen zijn. Dat is zo'n zalig gevoel. Ik ben oprecht heel gelukkig. En aangezien Kurt in Brugge moest zijn voor een opdracht, leek dit een mooie gelegenheid om voor de allereerste keer samen voor de lens te staan. Al voelde het voor hem wel wat onwennig aan, want meestal staat hij achter de camera."

Ook op professioneel vlak zit Evi niet stil. De presentatrice maakt opnieuw een programma voor Rode Neuzen Dag en daarnaast presenteert ze '3 op Reis' voor de Nederlandse zender NPO3. In januari volgt een nieuw seizoen van haar radioprogramma 'Het Heilig Huis van Hanssen' op radiozender Joe.