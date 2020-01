Evi Hanssen straalt: “Mijn leven was vroeger een zootje” SDE

24 januari 2020

10u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Twee jaar is Evi Hanssen nu al samen met haar vriend, en de presentatrice is gelukkiger dan ooit. Dat vertelt ze in HUMO. Aan dat geluk heeft ze wel moeten werken, klinkt het. “Ik was een beetje verslaafd aan onbereikbaarheid.”

“Nooit eerder in mijn leven was ik zo gelukkig als nu”, vertelt Evi Hanssen in HUMO. “Dat heeft veel te maken met de liefde: ik ben nu twee jaar samen met m’n vriend, en die relatie tilt me op. In die mate dat ik besef dat mijn leven vroeger toch iets te veel een zootje was. Niet dat ik voortdurend diep ongelukkig was, hoor. Ik heb veel mooie dingen beleefd, en van nature ben ik iemand die zich stoer door de mindere periodes heen bijt. Maar er zeurde al die tijd wel iets in mij.”

De presentatrice vertelt dat haar relatie haar veranderd heeft: “Als je een mens beschouwt als een vat dat je met zoveel mogelijk contentement vult, was ik diegene die dat helemaal zelf moest doen. Het was wérken om gelukkig te zijn. Nu komen de rust en het innige tevreden zijn me gewoon aangewaaid. Het heeft tijd gekost om in te zien dat ik me niet alleen moest afvragen welke relatie ik wilde, maar ook welke relatie goed voor me zou zijn. Ik ben te lang blijven zoeken naar bevestiging van mannen die mij die bevestiging niet konden geven. Ik was een beetje verslaafd aan onbereikbaarheid. Enfin, een paar maanden nadat ik dat patroon had doorgrond, kwam ik Kurt tegen. In dat ene moment implodeerde mijn oude leven en verrees mijn nieuwe: het was liefde vanaf de allereerste seconde.” En dat heeft ze aan zichzelf te danken: “Het is niet zo eenvoudig om de beste vriendin van jezelf te zijn. Pas sinds ik mezelf oprecht graag zie en ik mezelf goeie raad gun, ben ik naar het grote geluk kunnen zeilen.”

