Evi Hanssen ontdekt dat betovergrootmoeder veroordeeld werd voor moord: “Verdriet en drama in onze familie”

ShowbizzEvi Hanssen (42) is recent te weten gekomen dat haar betovergrootvader vermoord werd. Haar betovergrootmoeder zat vervolgens jaren in de cel, waardoor hun kinderen hun jeugd doorbrachten in een weeshuis. Het was jarenlang een verzwegen geheim in de familie, maar nu het bekend is, doet het toch pijn bij Evi. “Het hele verhaal verklaart enkele karaktertrekken in onze familie”, vertelt de presentatrice aan Het Nieuwsblad.

Evi’s betovergrootvader Louis Wils werd in 1908 ‘s ochtends gevonden door twee vrienden. De 32-jarige Wils lag in een gracht in Lommel met een grote plas bloed onder zijn hoofd. De politie startte een onderzoek, waaruit bleek dat de man de avond voordien zware ruzie had met zijn vrouw Juliana. Er gingen geruchten de ronde dat zij een affaire zou hebben en dat Wils haar daarom sloeg. Die avond zou hij zijn vrouw dronken aangevallen hebben in de herberg waar het koppel verbleef. Twee mannen die daar op dat moment nog waren, hebben de man toen doodgeslagen. Juliana zou hen aangemoedigd hebben: “Sla hem maar dood. Dat het licht eruit is.”

Weeshuis

Vier maanden later verschenen de vrouw en de twee mannen voor het hof van assisen in Tongeren. Daar werden ze terechtgesteld voor moord en kregen ze een dwangarbeid-straf en gevangenisstraf van meerdere jaren. Juliana werd veroordeeld tot acht jaar opsluiting. Ze verbleef in de Hasseltse gevangenis en zou haar kinderen nooit terugzien.

Voor Evi was het een hele shock toen ze te weten kwam wat er met haar betovergrootouders gebeurd is. “Dat er zo’n verdriet en drama in onze familie zit, verandert onze familiegeschiedenis”, zegt Evi aan Het Nieuwsblad. “Het verklaart misschien ook andere karaktertrekken in onze familie. Er is bij ons een grote afkeer voor geweld. We kunnen er letterlijk niet mee om.”

Julie Van den Steen

Evi Hanssens is niet de enige BV met een getroebleerde familiegeschiedenis. Eerder deze maand kwam de grootvader van Julie Van den Steen andermaal in het nieuws. Hij was een Belgische rijkswachter die betrokken was bij de nasleep van de moord op Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo. Hij hielp om het lijk op te lossen in zwavelzuur, maar hield wel twee tanden bij.

LEES OOK: