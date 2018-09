Evi Hanssen: "In TV-land worden vrouwen boven de 40 nog steeds richting uitgang geloodst" TK

23 september 2018

09u35

Bron: GvA 2 Showbizz Evi Hanssen is opnieuw op tv te zien, en eigenlijk is dat al geleden sinds 'Mijn Pop-Uprestaurant' in mei 2017 afliep. Een bewuste keuze, vertelt Evi. " Ik heb laten weten dat ik mijn tijd liever niet wil besteden aan dingen die me niet meer liggen, of waar ik geen voldoening meer uithaal."

Sinds vorig jaar kwamen er wel wat voorstellen, maar niets waar Hanssen haar tanden in wilde zetten. "De laatste tijd zie ik veel complexloze humor en amusement bij VTM. Daar is niks mis mee. Maar je daar tussen murwen met een atypisch programma is niet evident. Mijn rol in 'Jong Geweld' vond ik wél kloppen. Ik was zelf lang een 'kampmeisje', in 'Expeditie Robinson', '71° Noord' en nu voor het reisprogramma '3 op Reis' in Nederland", vertelt ze in de Gazet van Antwerpen.

Ook een tv-versie van Het Heilig Huis van Hanssen, een praatprogramma dat ze maakt voor radiozender Joe, ziet ze wel zitten. "Dat format kan zo op het scherm. Ik wil trouwens niet dat het bij dromen blijft. Ik wil op termijn dat soort dingen plannen en uitproberen. Ik denk dat ik klaar ben voor zoiets. En het is hoog tijd dat een niet zo jong iemand, en zeker ook eens een vrouw, weer eens een tof praatprogramma mag maken. Het is spijtig dat men in televisieland nog steeds redeneert dat vrouwen boven de veertig stilaan richting uitgang moeten geloodst worden. Ik wil die horde nemen en het taboe doorbreken."