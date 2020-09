Evi Hanssen heeft diep gezeten na haar scheiding: “Achteraf besefte ik dat het aanleunde bij een depressie” Redactie

Bron: NB 2 Showbizz Op haar 41ste kan Evi Hanssen terugkijken op een rijkgevuld leven. Ze trouwde, kreeg twee kinderen, scheidde, maakte een mindere periode mee en vond vervolgens opnieuw de liefde bij Kurt. Al die fases in haar leven komen aan bod in haar boek ‘Ergens Onderweg’, waarin ze geen blad voor de mond neemt. “Ik ben bedrogen en ik heb bedrogen”, klinkt het onder meer. “Tja, ik denk dat er weinig mensen zijn die deze zin níét kunnen zeggen.”

Een paar weken vastzitten op een zeilboot, dat doet een mens nadenken. Zo ook bij Evi Hanssen, die in ‘Over De Oceaan’ met vijf andere BV’s zomaar eventjes de Atlantische Oceaan overstak. Ze besloot na het avontuur om haar “soms eigenwijze kijk op het leven” op papier te zetten. Een ‘navigatie voor een vloeiend leven’, omschrijft haar uitgeverij het.

In haar boek heeft Evi het onder meer over de moeilijke periode na haar scheiding. “Al besefte ik pas achteraf dat het aanleunde tegen een depressie. Nu kan ik terugblikken en zeggen: Ik zat toen écht niet goed in mijn vel”, verduidelijkt ze in Het Nieuwsblad. “Die eenzaamheid voelde ik vooral de laatste twee jaar voor ik mijn vriend Kurt leerde kennen, in 2018. Mijn vorige relatie was net afgelopen, ik geloofde niet meer in de liefde en voelde een leegte.”

Getrouwde man

Ze vertelt ook over de keer dat ze verliefd werd op een getrouwde man. “En, warempel, hij ook op mij. Tot hij op vakantie ging met zijn echtgenote. “Een laatste kans.” Huilend namen we afscheid. Ludduvuddu om een relatie die er eigenlijk nooit een was.” Ze heeft naar eigen zeggen ‘gesukkeld’ in de liefde. “Ik ben bedrogen en ik heb bedrogen. Tja, ik denk dat er weinig mensen zijn die deze zin níét kunnen zeggen. Niets menselijks is mij vreemd. Ik ben bijna 42, hé. Hallo.”

Toen ze Kurt leerde kennen, was dat gesukkel echter meteen van de baan. “Boeken toe, dit is de man van mijn leven, wist ik direct. Dat was wederzijds, dat hebben we die avond ook gezegd. Voel jij ook wat ik voel? Fantastisch! Laat ons ervoor gaan. En we werden een koppel. Mijn vriendinnen stuurde ik ’s morgens: ’t Is gebeurd, ik ben verliefd.”

Intussen zijn de twee al enkele maanden verloofd. Begin juli ging Kurt op één knie. “JA NATUURLIJK”, was toen het volmondige antwoord van Evi.

