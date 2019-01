Evi Hanssen gaat naakt op Instagram om een belangrijk probleem te belichten TK

24 januari 2019

Evi Hanssen gaat naakt op haar Instagram-stories om een wel heel nobele reden. Ze wil zo ‘sextortion’ onder de aandacht brengen. Bij ‘sextortion’ wordt een slachtoffer afgeperst met eigen naakt foto’s die hij of zij ooit maakte en doorstuurde. De dader vraagt losgeld, anders worden de naaktfoto’s doorgestuurd naar vrienden en familie of online gezet. Het probleem is groter dan we zouden denken. Er zijn al meerdere meldingen van mensen die er door het fenomeen getraumatiseerd zijn geraakt en soms zelfs al zelfmoord hebben proberen plegen. Evi zoekt getuigen die zelf al met ‘sextortion’ te maken hebben gehad; je kan je aanmelden via haar Instagram-kanaal. De actie kadert in het programma dat ze voor VIER aan het maken is rond online misbruik.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.