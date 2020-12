Evi Hanssen: “Door mijn opvoeding kijk ik anders naar psychische problemen, ook die van mezelf”

In haar boek ‘Ergens Onderweg’ neemt Evi Hanssen (42) geen blad voor de mond. Het radio- en tv-gezicht bekent onder meer dat ze te veel in pieken en dalen heeft geleefd. In HLN Talks vertelt ze hoe belangrijk het is om over die donkere momenten te praten. “Bij de online bekendmaking van mijn boek werd ik door een onbekende omhooggevallen trut en nog vele andere lelijke dingen genoemd”, zegt Hanssen. “Zo’n persoonlijke aanval heeft vaak een diepere betekenis. Dus ging ik op een hele rustige manier het gesprek met die persoon aan. Wat bleek? Hij zat zelf slecht in zijn vel, verontschuldigde zich en was me dankbaar dat ik hem had benaderd met een open blik.”