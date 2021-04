Evi Hanssen doet oproep op Instagram: “Laten we samen echt zijn”

Nu roept Evi ook op aan anderen om haar voorbeeld te volgen. Bij haar meest recente foto schrijft ze het volgende: “’Wat doet het met je brein als je jezelf niet meer herkent in de selfie die je post?’ Die vraag stelde ik mezelf in de column van @billie.be. Ook een zelfverzekerde vrouw als ik moet even slikken als ik deze prachtige gefilterde versie van mezelf zie. Slaan we niet door met het gebruiken van filters? Ik zie heel veel wazige foto’s waar elke rimpel of frons is weg gefilterd. Waarom? Blijkbaar delen jullie dezelfde mening, want ik kreeg veel reacties van vrouwen die dezelfde ‘voor en na’ foto posten.

Thanks! @jolienroets @hilde_de_baerdemaeker @elisaguarraci @mama_van_drie @b.l.o.e.i

Als je dezelfde mening deelt, post dan ook een foto met #realitycheck.

Dan zijn we samen echt.”