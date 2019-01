Evi Hanssen dient klacht in bij politie na Fake News: “Mijn taak om mensen te waarschuwen” DBJ

03 januari 2019

21u16 0 Showbizz Evi Hanssen (40) heeft klacht ingediend bij de politie nadat ze slachtoffer werd van Fake News. Een malafide website verkondigde woensdag dat ze was vertrokken bij de Nederlandse omroep NPO 1 omdat ze andere schoonheidsproducten gebruikte dan diegene die de omroep voorstelde.

“Ik vind het mijn taak om via de officiële weg mensen te waarschuwen dat ze niet in de advertentie trappen”, vertelt Evi aan onze redactie. “Daarom leg ik, net als deze zomer, opnieuw een klacht in bij de politie”. Afgelopen zomer plaatste de presentatrice een foto op Instagram waarop ze te zien was met een blauw oog. Een website verkondigde toen dat ze zou zijn aangevallen door plastische chirurgen omdat ze een bepaald product van anti-verouderingscrème gebruikte.

Hanssen diende toen klacht in bij de politie. Net als nu. “Mensen begonnen mij te contacteren, dat ze de hun anti-rimpelcrrème niet hadden ontvangen. Terwijl ik er natuurlijk niets aan kon doen.” Het ging zowel om mensen die de presentatrice persoonlijk kent, als om vreemden die haar contacteerden via sociale media. “Sommigen mensen noemden me ‘geldwolf’, maar toen ik uitlegde dat ik zelf ook slachtoffer was, werden ze terug vriendelijk.” De hele heisa maakt Hanssen niet per se bang. “Volgens mij zijn zo’n praktijken onvermijdelijk. Is het niet met mij, dan met iemand anders”, besluit ze.