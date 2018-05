Evi Hanssen deelt opmerkelijke foto: "Onzekerheid in het pashokje. Een badpak kopen" SD

16u27 0 Showbizz Evi Hanssen heeft een opmerkelijke foto gepost op Instagram. De 39-jarige presentatrice past een nieuw badpak in een pashokje en dat zorgt voor onzekerheid.

Een badpak of bikini passen kan soms een hoop frustraties opleveren. Denk maar aan de veel te kleine exemplaren, setjes waar enkel een string bij hoort, onflatterend licht in de pashokjes, de vieze plastic strip in het broekje,... Dat is niet anders voor Evi Hanssen, die donderdag een rood-wit gestreept badpak ging passen in een Antwerpse boetiek. Op Instagram deelt ze een foto vanuit het pashokje met als bijschrift: "Het leven zoals het is: onzekerheid in het pashokje. Een badpak kopen. Herkenbaar?"

Toch hoeft ze volgens haar fans niet onzeker te zijn, dat bewijzen de vele positieve commentaren: "Waarom onzeker? Staat je prachtig!!!", "Dit getuigt van moed, je hebt een prachtig lijf", "Heel mooi, puur natuur! Krachtig beeld van een prachtige vrouw."

Dat er niet altijd zo fijn gereageerd wordt op sociale media, mocht Eline De Munck onlangs nog ondervinden. Zij kreeg van een volger de opmerking dat ze 'net wat te dik' was voor haar badpak maar zette de vrouw al snel op haar plaats.

Het leven zoals het is : onzekerheid in het pashokje. Een badpak kopen. 🙄Herkenbaar ? #badpak #streepjes #kleedhokje #onzekerheid @lilagrace_antwerp Een foto die is geplaatst door null (@evihanssen) op 10 mei 2018 om 14:11 CEST