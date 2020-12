Evi Hanssen brengt je nieuwjaarswensen tot bij je geliefden

“Normaal gaan we op tweede kerstdag eten bij mijn ouders met de hele familie, en dat is dan een gezellige bende van zo’n 30 man, allemaal samen aan tafel”, vertelt de presentatrice. “Prachtige momenten die ik heel hard ga missen. Ik heb daarnaast een aantal van mijn liefste vrienden al bijna een jaar niet geknuffeld, en ook dat voelt heel onwerkelijk. Ik probeer dat gemis bij ons thuis te compenseren door het extra gezellig te maken - de kerstboom staat al sinds begin november. Gelukkig hebben we met ons samengesteld gezin van zes man, met kinderen tussen de 10 en 20 jaar, ook genoeg leven in huis. We hebben ook afgesproken dat we via videocall met de hele familie gaan proosten op kerstavond. Ik ben dan ook absoluut fan van dit initiatief van Telenet en blij dat ik de mensen toch een hart onder de riem zal kunnen steken na de donkerste dagen van 2020.”