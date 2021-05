Evi, de vrouw naast topdarter Dancing Dimi: “Ik was pas klaar om mee in z'n routine te stappen toen m’n papa overleed”

Wie ‘sportieve Belgen in Engeland’ hoort, denkt meteen aan Kevin De Bruyne of Toby Alderweireld, maar in de schaduw van de voetballers is Dimitri Van den Bergh goed bezig om een plaats aan de wereldtop in zíjn sport te verwerven. Onder zijn impuls is darts zelfs een hype geworden in Vlaanderen, dartborden vliegen al enkele maanden de winkeldeuren uit. ‘Dancing Dimi’ - zoals z’n bijnaam luidt - noemt z’n vriendin Evi de sleutel tot zijn succes. Zelf relativeert ze dat, maar feit is wel dat ze hem trouw volgt. Vorige week vertoefden ze nog in Duitsland, voor een toernooi. Nu zijn ze alweer in Engeland, waar de prestigieuze Premier League een nieuwe fase ingaat. “We zijn een tijdje geleden zelfs definitief naar Leicester verhuisd”, zegt ze. “Al hebben we ons huis amper gezien, we reizen constant Europa rond.”