Evgenia Brendes, actrice in 'Over Water', leefde tot haar elfde in Kazachstan: "Ik schaamde me dat mij ouders een andere taal spraken"

23 januari 2019

11u00

Bron: Humo 0 Showbizz Evgenia Brendes (29) heeft als Ella Goes in ‘Over Water’ haar eerste grote rol te pakken. De actrice was 11 jaar toen ze samen met haar ouders uit Kazachstan naar het Westen vluchtte. Haar eerste jaren in Antwerpen waren niet makkelijk.

Het duurde acht jaar voor het gezin van Evgenia verblijfspapieren kreeg. “We werden een paar keer afgewezen en kregen dan een brief waarin stond dat we het grondgebied binnen de vijf dagen moesten verlaten”, zegt de actrice in Humo. We hadden wel het recht om binnen die termijn een nieuwe procedure op te starten waardoor het vertrek werd uitgesteld.”

“Ik stond er als kind niet de hele tijd bij stil dat we niet in orde waren, maar op de bus was ik wel bang voor controles. Ik dacht: ik heb wel een Buzzy Pazz (jongerenabonnement van De Lijn, red.), maar daarnaast heb ik alleen een Kazachs paspoort en een paar A4-vellen van het commissariaat. Ik werd op school ook gepest over het feit dat ik anders was en niet goed Nederlands sprak, zo zijn kinderen nu eenmaal. Als mijn ouders naar school kwamen zei ik altijd dat ze moesten zwijgen. Ik schaamde me ervoor dat we een andere taal spraken.”

Brendes droomde er al sinds haar vierde van om actrice te worden. “In Kazachstan is naar het theater gaan een echte gebeurtenis: iedereen kleedt er zich voor op”, zegt ze. “Toen ik als vijfjarige voor het eerst mee mocht, vond ik het magisch. Ik wilde meer te weten komen over wat er zich achter de schermen afspeelde en of het verhaal daar doorging. Dat verlangen is nooit meer weggegaan.”

