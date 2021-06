Evenveel drama in het echt als op het kleine scherm: acteurs van ‘The O.C.’ vliegen elkaar in de haren

Barton beweert dat ze “gepest werd” op de set van de show, en dan vooral door de aanwezige mannen. “Ik heb me altijd te hard geschaamd om te vertellen wat er achter de schermen gebeurde. Maar nu we in dit tijdperk leven, waarin vrouwen de waarheid mogen vertellen over hoe ze behandeld werden, ligt dat anders... Er waren daar mensen die erg gemeen waren tegen mij. Het was echt niet de beste omgeving voor een jong, gevoelig meisje dat van de ene op de andere dag beroemd was geworden. Privacy had ik plots niet meer en ik was kwetsbaar; negatieve opmerkingen kwamen dus hard binnen. Ik was gek op de show, dus ik heb muren om me heen gebouwd om mezelf tegen dat soort dingen te beschermen, maar het was moeilijk. Het was één van de redenen waarom ik de reeks na het derde seizoen heb verlaten.” Een vertrek dat uitdraaide op een beruchte sterfscène, waarbij haar personage Marissa op een gruwelijke manier verongelukt. “Bovendien werd er achter de schermen al gesproken over mijn vertrek toen bepaalde andere actrices promotie kregen. Dat pestgedrag was de druppel. Het was machtsmisbruik en ik voelde me er niet goed bij. Ik voelde me helemaal niet beschermd.”