Event-Organisator Olivier Orlans koopt in volle crisis de Wellingtonrenbaan: “Waarom zou Niels Destadsbader hier niet kunnen optreden?”

TV Waalse en Brusselse kleinkinde­ren van collabora­teurs doen hun verhaal

6 januari Drie jaar geleden is het intussen dat (klein)kinderen van Vlaamse collaborateurs hun verhaal deden in de Canvas-reeks 'Kinderen van de collaboratie'. De getuigenissen deden niet alleen bij ons stof opwaaien, maar ook over de taalgrens. De RTBF vroeg daarom aan de makers of ze ook een reeks konden maken met Franstalige nazaten.