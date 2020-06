Evenementen tot 400 personen mogelijk vanaf 1 juli als ze buiten zijn LOV

24 juni 2020

14u19 3 Showbizz Op de persconferentie van de Veiligheidsraad werd woensdag aangekondigd dat er vanaf 1 juli weer outdoorevenementen mogen plaatsvinden met een maximum van 400 aanwezigen, vanaf augustus zou dat kunnen stijgen naar 800. Indoor zou het aantal van 200 kunnen stijgen naar 400.



De veiligheidsraad kondigde aan dat er vanaf 1 juli, wanneer fase 4 ingaat, weer outdoorevenementen mogen plaatsvinden. Die zullen wel moeten voldoen aan het Event Risk Model (ERM), een matrix die aan de hand van een 18-tal parameters het veiligheidsrisico van een evenement in kaart brengt. Als die online tool concludeert dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, mag een evenement niet doorgaan. Wanneer er wel een positief antwoord is, ligt de beslissing bij de lokale besturen.

De capaciteitslimiet voor evenementen in buitenlucht werd vastgesteld op 400 personen, en zou in augustus naar 800 personen kunnen stijgen, indien de omstandigheden het zouden toelaten. Binnen blijft het maximum op 200 personen vastgesteld, maar dat zou ook in augustus kunnen worden geherevalueerd naar 400 personen. Alle bestaande maatregelen moeten wel steeds gerespecteerd worden, en mondmaskers blijven sterk aangeraden.

Pretparken, theaters, bioscopen en andere zalen mogen weer openen en zullen een protocol moeten volgen. Wanneer er sprake is van een zittend publiek, is het mogelijk om een uitzondering aan te vragen om de capaciteitslimieten te overschrijden, met respect voor de geldende regels. Voor receptie- en feestzalen zal wel een limiet van 50 aanwezigen gelden.

Het nachtleven en massa-evenementen moeten nog even geduld uitoefenen en mogen nog niet opstarten. “We beseffen dat dit een groot probleem is voor de sector”, zegt premier Sophie Wilmès (MR) daarover.