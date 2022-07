Even werd Westende een trouwzaal: Loredana in bruidsjurk op ‘Tien om te Zien’

Zij in een prachtige lange trouwjurk met kant, hij in een stoer, zwart kostuum. Wie de foto van Loredana De Amicis op Instagram bekijkt, kan bijna niet anders dan concluderen dat ze eindelijk in het huwelijksbootje is gestapt met haar Pat Krimson. Niets is echter minder waar. Het koppel trok de trouwkleren enkel aan voor de opnames van ‘Tien om te Zien' in Westende, waar ze hun nieuwe single ‘Call my name’ ten berde brachten.

Op een écht huwelijk is het dus nog even wachten. Loredana en Pat verloofden zich in januari van dit jaar. “Patje had speciaal een tafel laten versieren met bloemen en kaarsen, héél romantisch. Eerst dacht ik dat het verborgen camera was, of dat hij mijn verjaardag (13 februari, red.) of Valentijn al wilde vieren. Ik had helemaal niks door van een aanzoek”, vertelde Loredana aan deze krant. Dat de liefde groot is, vertelde Pat in datzelfde gesprek. “Ik heb al een paar relaties gehad en die stopten altijd na zeven jaar. Maar Loredana en ik, wij kunnen niet meer zonder elkaar. We werken samen, ik ben dan nog eens haar manager, we zijn partners... We zijn continu samen. En zien we elkaar een halve dag niet, dan bellen we al”, klonk het. “De meeste mensen dachten dat onze relatie maar voor even zou zijn. Ook wij wisten niet hoe ze zou evolueren, want we waren plots van collega’s geëvolueerd naar partners. Dat was een verrassing.”