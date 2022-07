“Even leek het alsof we op Graspop zaten”: dit was Metallica op Rock Werchter

De weide van Werchter kreeg vrijdag even Graspop-allures. Dat er vurig werd afgeteld naar het concert van Metallica - de afsluiter van de dag - was ook in de mensenzee zichtbaar. Volledig zwarte outfits - ondanks het aanwezige zonnetje - en bandshirts: de fans stonden al vroeg aan te schuiven aan het hoofdpodium om geen seconde van hun favoriete band te missen. Dat betekende dat ze ook acts als Lewis Capaldi - niet meteen een genregenoot van Metallica - moesten trotseren. “Ik heb nog nooit voor metalheads gezongen”, grapte de muzikant in ieder geval. “Ik weet dat jullie hier niet zijn voor mij, maar ik hoop dat ik jullie kan amuseren tijdens het wachten op Metallica.”

Even leek het wachten sneller dan verwacht beloond te worden, want de organisatie maakte bekend dat de band twintig minuten eerder dan verwacht zou beginnen. Alleen leek Metallica zelf die memo niet gekregen te hebben, want de heren stonden toch pas om elf uur op het podium. Al werd het wachten meer dan beloond: de show was alles wat je van Metallica kon verwachten. Strak gitaarwerk, een resem hits - van ‘Nothing Else Matters’, tot ‘One’, ‘Master of Puppets’ en ‘Enter Sandman’ - en weinig gezever tussen de nummers. Al moest frontman James Hetfield toch even iets kwijt: “Ik beleef elke avond mijn kinderdroom op het podium.” Afsluiten deden ze naar goede gewoonte met een bootlading aan vuurwerk. Metallica sloot dus letterlijk en figuurlijk de tweede festivaldag af met een knal.