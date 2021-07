Even choquerend als de Megxit: hoe prinses Irene haar thuisland op zijn kop zette met haar bekering én huwelijk

Wanneer een man ervoor kiest om met een vrouw te trouwen, halen we ons al snel romantische beelden in het hoofd. Een coup de foudre, romantische dates, een emotioneel aanzoek ... Maar in het geval van de Franse Carlos Hugo ging het er iets minder idyllisch aan toe, en meer berekend. De man moést trouwen, daar was iedereen in z'n omgeving het over eens. Hij hoopte namelijk aanspraak te kunnen maken op de Spaanse troon wanneer dictator Franco zou overlijden. Eenmaal koning wilde hij een eigen dynastie stichten. Maar: “Zonder vrouw geen nageslacht, en zonder nageslacht geen dynastie.” Er moest dus op zoek gegaan worden naar een vrouw - en niet zomaar één.