Eveline Hoste is meer dan 13 kilo kwijt: "Ik kan opnieuw in mijn trouwkleed"

26 november 2019

06u00

Eveline Hoste (38), Miss Belgian Beauty 2001, is heel wat kilo's afgevallen. "Ik vond dat het tijd was om gezonder te gaan eten en tijd in mezelf te investeren", vertelt Eveline in Story.

“Ik heb ook eindelijk eens echt het voedings- en trainingsadvies van mijn man (voormalig profvoetballer Bjorn De Wilde, die al jaren aan de slag is als personal trainer, red.) en andere deskundigen gevolgd. Ik moest echt af van al die suikers, en van de overtollige kilo’s die na mijn twee zwangerschappen en onregelmatig leven als ondernemer zijn blijven hangen. En dat is gelukt. Ik moest regelmatiger eten, waardoor ik zelfs meer moest eten dan daarvoor, maar wel het juiste. Ik ben zo’n 13,5 kilo afgevallen, kan weer alles dragen wat ik wil en ik kan ook opnieuw in mijn trouwkleed van elf jaar geleden”, vertelt Eveline trots.