Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ verwelkomen tweede kindje: “Welkom op de wereld”

“Die vijf weken, dat was maar het prille begin voor ons”: VTM GO-reeks ‘Up To Date’ bezoekt mensen die de liefde zochten bij VTM

In 2018 mocht het koppel hun eerste kindje in de armen sluiten: zoontje Xander. Maar de kans dat er nóg gezinsuitbreiding op til staat, lijkt nu al onbestaande: “Na onze kleine baby zullen er geen kindjes meer komen, geen geplande laat ons zeggen”, vertelde Nicolas deze zomer nog in deze krant. “Maar je weet nooit wat de natuur voor ons in petto heeft!”