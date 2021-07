Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ verwachten tweede kindje: “We hebben zelfs al een naam”

ShowbizzHeugelijk nieuws voor Evelien Baten en Nicolas Vanderhallen. Het koppel dat in 2017 in het huwelijksbootje stapte in ‘Blind Getrouwd’, verwacht hun tweede kindje. Evelien postte een foto met haar bolle buik op Instagram. In 2018 kregen ze al een zoontje Xander. “Ze zeggen altijd dat de stap van een naar twee kindjes groter is dan de stap van nul naar één kindje, omdat het blijkbaar veel intenser wordt. We zijn dus super benieuwd hoe het zal zijn”, vertelt Nicolas.

Een foto met een bolle buik, de trotse blik van Xander, een hartje en heel wat proficiat-reacties. Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Evelien Baten en Nicolas Vanderhallen mogen binnenkort hun tweede kindje verwelkomen. Evelien is al zes maanden zwanger, dus hun kleine oogappel wordt in oktober verwacht. “We zijn heel blij met de komst van ons tweede kindje”, vertelt Nicolas. “Ze zeggen altijd dat de stap van een naar twee kindjes groter is dan de stap van nul naar één kindje, omdat het blijkbaar veel intenser wordt. We zijn dus super benieuwd hoe het zal zijn.”

In november 2018 mocht het koppel al een zoontje Xander al verwelkomen, die na drie jaar grote broer wordt. “In het begin begreep Xander niet goed wat er gebeurde toen hij zijn mama’s buik zag groeien, maar nu beseft hij dat er een broertje of een zusje bijkomt. Hij luistert zelfs al naar de buik van Evelien, dus hij is er helemaal klaar voor”, vertelt Nicolas. Nu Xander grote broer wordt, krijgt hij ook zijn eigen kamer. “Volgende week verhuist hij naar een grote jongenskamer. Zijn huidige kamer wordt dan de babykamer voor onze kleine spruit.”

Volledig scherm Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ met hun zoon Xander in 2018 © Dieter Bacquaert

Naam staat al vast

Of het een jongentje of een meisje wordt, dat weten Evelien en Nicolas al, maar ze houden het nog even geheim. “We hebben zelfs al beslist welke naam ons kindje zal krijgen. We hadden maanden op voorhand een naam voor de beide geslachten, dus eens we wisten of het een jongentje of een meisje zou zijn, stond de naam vast.” Nicolas en Evelien wouden beiden graag twee kindjes, dus normaal gezien zal hun gezin helemaal compleet zijn in oktober. “Na onze kleine baby zullen er geen kindjes meer komen, geen geplande laat ons zeggen. Je weet nooit wat de natuur voor ons in petto heeft”, lacht Nicolas.

Evelien en Nicolas stapten in 2017 in het huwelijksbootje in het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. De twee hadden meteen een zeer goeie klik. Ze twijfelden dan ook niet om getrouwd te blijven. “Van in het begin wilden we werken aan ons ‘Blind Getrouwd’-avontuur. Uit elkaar gaan was nooit een optie”, aldus Evelien. “Het was al snel duidelijk dat het meer dan gewoon ‘proberen’ was. Er is nooit een moment geweest dat we het wilden afblazen.”

