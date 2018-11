Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd' hebben een zoontje Veerle Van De Wal

10 november 2018

17u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Evelien Baten en Nicolas Vanderhallen, één van de koppels uit het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’, zijn gisterenavond de trotse ouders geworden van een zoontje, Xander. Hij is 50cm groot en weegt 3,520kg.

“We zijn zo gelukkig! Hier hebben we lang naar uitgekeken. Hij is een heel rustige, brave baby. Naar het schijnt lijkt hij vooral op Evelien”, laat de trotse papa ons weten. “De bevalling moest ingeleid worden omdat de baby niet wilde komen, maar uiteindelijk is alles vlot verlopen. Alleen hebben we de afgelopen uren amper geslapen. Het was best vermoeiend en pijnlijk voor Evelien. Ze is momenteel nog aan het herstellen, haar staartbeen is wat gekneusd. Maar het belangrijkste is dat Xander gezond is! Ik heb al pampers ververst, maar het moet nog tot mij doordringen dat het mijn kind is.” (lacht)