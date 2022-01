Evangeline Lilly liep mee in antivaccinatiemars: “Ik geloof niet dat dwang onze problemen gaat oplossen”

Kennedy, een zoon van voormalig senator Robert F. Kennedy en neef van oud-president John F. Kennedy, stelde in een toespraak bij het Lincoln Memorial dat niet-gevaccineerde Amerikanen een moeilijker leven hebben dan Anne Frank had. “Zelfs in Hitlers Duitsland kon je de Alpen oversteken naar Zwitserland. Je kon je verstoppen op een zolder zoals Anne Frank deed”, zei hij daar.

Lilly zegt in haar post dat ze bij de demonstratie was omdat ze gelooft dat “niemand gedwongen zou moeten worden om tegen hun wil hun lichaam met iets te laten injecteren”. Ze stelt daarbij: “Dit is niet de manier. Dit is niet veilig. Dit is geen liefde. Ik snap dat de wereld in angst leeft, maar ik geloof niet dat dwang onze problemen gaat oplossen.” Ze vergelijkt haar standpunt met haar baas-in-eigen-buik-overtuigingen rond abortus. “Ik was pro choice voor corona en ik ben nog steeds pro choice”, aldus de actrice.