Evan Peters vertolkt seriemoordenaar Jeffrey Dahmer: “Een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan”

De Amerikaanse acteur Evan Peters kreeg de aartsmoeilijke taak om in de huid te kruipen van de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer in de Netflix-serie ‘The Jeffrey Dahmer Story’. In een interview met de streamingdienst vertelt hij openhartig over deze ervaring. “Het was overweldigend dat het allemaal echt gebeurd is en het was van groot belang om zeer respectvol te zijn naar de slachtoffers toe, de families van de slachtoffers en om te proberen het verhaal zo authentiek mogelijk te vertellen.”

Om zich goed voor te bereiden bekeek hij eerder het interview van Stone Phillips met Dahmer, las meerdere biografieën en mocht zelfs het politierapport lezen met zijn bekentenis. Hij vervolgt in het interview dat het proces absoluut niet vanzelfsprekend was. “Ik was erg bang voor alle dingen die hij deed en om daar volledig in te duiken en me te committeren, dat was absoluut een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan in mijn leven, net omdat ik wilde dat het authentiek zou zijn. Ik ben hiervoor echt diep moeten gaan.” Gelukkig kon Evan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de crew. “Ik kan ze niet genoeg bedanken, want ik had deze rol niet zonder hen kunnen vervullen. Het was een echte uitdaging om te proberen deze persoon in beeld te brengen, die schijnbaar zo normaal was, maar onder alles een hele wereld verborgen hield voor iedereen.”