Evan Peters is genomineerd voor Golden Globe dankzij ‘Dahmer’: “Maar ik neem een pauze van donkere rollen”

De Amerikaanse acteur Evan Peters heeft een Golden Globe-nominatie kunnen strikken, vanwege zijn rol als de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer in de Netflix-serie ‘The Jeffrey Dahmer Story’. In een dubbelinterview met ‘Variety’ sprak hij samen met showrunner Ryan Murphy over de succesvolle reeks. Peters biechtte op dat hij niet meteen stond te springen voor de rol en lang twijfelde vooraleer hij ‘ja’ zei. “Het was een echte strijd, een hele moeilijke beslissing. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik ging uiteindelijk akkoord omdat ik wist dat het opnieuw met Ryan was. Hij is iemand die ik ken en vertrouw.” Evan had het volste vertrouwen in hem. “Ik wist dat hij een goed vangnet zou creëeren. Dat wanneer ik zou vallen, ik opnieuw zou kunnen opstaan en we het project samen tot een goed einde konden brengen.” De twee werkte eerder al samen aan onder meer het eerste seizoen van ‘American Horror Story’.