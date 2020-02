Eva van der Gucht haalt top Kilimanjaro net niet: “Te veel last van de hoogte” SDE

03 februari 2020

14u24

Bron: Telegraaf 0 Showbizz In januari maakten de Nederlandse actrices Anne-Marie Jung (43) en Tina de Bruin (44) en hun Vlaamse collega Eva van der Gucht (42) bekend dat ze de Kilimanjaro zouden gaan beklimmen voor het goede doel Warchild. Ondertussen zijn de drie actrices terug, maar voor Eva eindigde de loodzware wandeltocht in een teleurstelling. Ze haalde de top nét niet, omdat ze te veel last had van de hoogte. Dat schrijft De Telegraaf.

Met bijna 6.000 meter hoogte is de Kilimanjaro de hoogste berg van Afrika. Hem beklimmen is dan niet gemakkelijk, en dat ondervond ook onze landgenote Eva van der Gucht. Samen met de Nederlandse actrices Anne-Marie Jung en Tina de Bruin beklom ze de berg voor het goede doel Warchild, maar op 300 meter van de top moest Eva opgeven. “Met nog 300 meter te gaan, ben ik teruggestuurd door één van onze gidsen, omdat ik te veel last had van de hoogte”, vertelt ze in De Telegraaf. “Dat uitte zich bij mij vooral in evenwichtsproblemen. Ik had het gevoel dat ik 20 tequila’s had gedronken en vervolgens snel was opgestaan. Ik tolde op sommige momenten echt om mijn eigen as heen. Dan moet je naar je gids en naar je lichaam luisteren en geen risico’s nemen.” Toch is de actrice, bij ons vooral bekend als Dokter Bea in het gelijknamige Ketnet-programma, blij dat ze heeft deelgenomen. “Het is bijzaak: ik ben trots op mijn lichaam. Ik vind het fascinerend te weten dat het hiertoe in staat is. En ik ben blij dat we hier zo veel geld mee hebben kunnen ophalen voor het goede doel. Je moet het echt zelf meegemaakt hebben om te begrijpen wat ik bedoel, daarom ben ik ook zo blij dat ik deze ervaring deel met mijn twee beste vriendinnen.”

Het trio haalde in totaal bijna 11.000 euro op voor Warchild. En voor Eva blijft het in elk geval een mooie herinnering. “Het was zo’n intense, fantastische ervaring”, vertelt ze. “Heel vermoeiend, maar tegelijkertijd heb ik er ontzettend veel energie aan overgehouden. Ik ben verliefd geworden op Tanzania en de bevolking heeft mijn hart gestolen. We waren echt tien dagen lang weg uit de drukte, er was geen WiFi en de volledige focus lag op de groep, onze eigen mindset en de berg.”