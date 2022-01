Eva Van der Gucht blijft positief ondanks moeilijke periode: “Tien woorden, verder reikt de woordenschat van mama niet meer”

Sinds haar grote doorbraak in de Oscar-genomineerde film 'Iedereen beroemd' — intussen 21 jaar geleden — regent het rollen voor Eva Van der Gucht in Vlaanderen en in Nederland. Zo leerde ze uw kroost als Dokter Bea alles over de bloemetjes en de bijtjes en mocht ze acteren naast Marion Cottillard en Adam Driver in de musicalfilm 'Annette'. Op Play4 toont ze sinds gisteren haar meest bitchy kant, als de uiterst grofgebekte Sally Ball in 'Mijn slechtste beste vriendin'. “Ik word vaak gecast voor brave, ietwat naïeve personages, dus ik was superblij dat ik het eens over een andere boeg mocht gooien”, lacht ze. “Ik ben namelijk helemaal niet zo cynisch en gemeen. Al vind ik sommige oneliners van Sally echt grappig. Op een etentje arriveren, zien dat er niet al te veel op tafel staat en zeggen: 'Amai, zijn dat hier de Hunger Games?' Ja, da's toch gewoon plezánt.”