Eva, Otto-Jan en Michèle trotseren nog tot kerstavond de koude: "Na een emotioneel moment tijd voor polonaise"

18 december 2018

00u00 0 Showbizz De Warmste Week is begonnen. Linde zwijgt, maar presentatoren Eva De Roo, Otto-Jan Ham en Michèle Cuvelier draaien een week lang platen voor het goede doel vanuit Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. "Het wordt weer emotioneel, maar na de tranen mag er een polonaise op gang komen. Willy Sommers is welkom!"

Eva De Roo (30) is er al voor de vierde keer bij, Michèle Cuvelier (26) mag na amper drie jaar Studio Brussel al haar Music for Life-debuut maken en Otto-Jan Ham (40) noemt zichzelf het "witte konijn dat uit de hoed getoverd is". "Theoretisch is het mijn eerste keer. Al was er in 2012 een editie waar alle presentatoren aan meededen, maar dat was een buitenbeentje", zegt hij. "Maar ik heb niet lang getwijfeld nu. Studio Brussel is mijn oude liefde en dit was een offer you can't refuse. Seks met je ex is de beste seks, zeggen ze toch?" Collega Eva trekt grote ogen. "Dat durf ik toch te betwijfelen", zegt ze lachend.

Jullie moeten een week kou lijden. Maar dat is nog altijd beter dan de periode waarin de presentatoren moesten overleven op sapjes in het Glazen Huis, toch?

Michèle: "Absoluut! Ik ben blij dat we geen honger hoeven te lijden."

Otto-Jan: "Dat had wel iets spectaculairs, maar dat had ook iets van martelaar willen spelen, een soort van gezochte heroïek die je niet echt nodig hebt. En het concept is nu sinds een paar jaar toch anders... Nu kiezen de mensen zélf hun goede doel."

Er staan jullie deze week heel wat emotionele momenten te wachten. Zijn jullie daar bang voor?

Eva: "Nee, want dat kan je toch niet tegenhouden. Hoe harder je niét wil bleiten, hoe moeilijker het wordt. Het is niet respectloos om te tonen dat je geraakt bent door het verhaal van die mens, hé."

Michèle: "Ik ben er niet bang voor, ik ben veeleer benieuwd om te zien hoe professioneel ik kan blijven terwijl ik geen controle heb over mijn emoties."

Otto-Jan: "Ik ben nogal een controlefreak, dus ik zou teleurgesteld zijn in mezelf mocht ik beginnen te huilen. Maar dat overkomt je wellicht. Ik herinner me nog de eerste editie, toen ik van het Glazen Huis in Nederland naar België stapte met Siska in de bezemwagen. De eerste dagen in Leuven was er niet geweldig veel interesse voor de actie, maar dat werd toen ineens een hype en dat was ons helemaal ontgaan. Toen we de grens overstaken, stonden fanfares ons op te wachten. Daar werd zelfs een cynisch mens als ik week van. Weet je wat het is? Het gaat niet over jou, maar over die mensen die hun verhaal vertellen. Je bent een soort biechtvader of -moeder, en met die eervolle taak moet je voorzichtig omspringen. Ik word er zowaar een beetje zenuwachtig van."

Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel tijdens de Warmste Week.

Eva: "Precies. Ik zal misschien

drie keer huilen, maar ik zal minstens vijfentwintig keer lachen. Na een emotioneel moment kan ook gewoon een polonaise op gang komen. Bij deze een warme oproep aan Willy Sommers - Willy is mijn persoonlijke held sinds Pukkelpop. 'Als een leeuw in een kooi' graag, hé!"

Voor welk goed doel zouden jullie zelf geld willen inzamelen?

Eva: "Ik woon in Brussel en naast mij is Samusocial, de daklozenopvang. Nu het winter is, zie ik de rijen weer langer worden en dat is heel confronterend. Dus daar ga ik wel een centje aan geven."

Michèle: "Ik passeer dikwijls langs het Maximiliaanpark aan Brussel-Noord, dus alles wat met vluchtelingen te maken heeft, raakt mij. En akelige ziektes, zoals kanker."

Otto-Jan: "Ik draag veel goede doelen een warm hart toe, maar mag het ook even over een ander goed doel gaan? Mijn carrière bijvoorbeeld. Dan zou ik even reclame willen maken voor mijn theatertour."

Je gaat tickets veilen ten voordele van Music for Life, dus?

Otto-Jan: "Ik zal zelfs meer zeggen: de première is ergens in februari en de dag ervoor ga ik een show doen waarvan de opbrengst volledig naar het Antikankerfonds gaat. Voilà, nu heb ik toch een beetje sluikreclame gemaakt."