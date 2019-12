Eva-Jane Smeenk, vriendin van Kris Wauters, maakt haar musicaldebuut: "Raad gevraagd aan Kris? Nee, hoor" Isabelle Deridder

10 december 2019

00u00 1 Showbizz Ze mocht zich al een veelgevraagde zangeres noemen, maar musicalster stond nog niet op dat lijstje. Tot nu, want de Nederlandse Eva-Jane Smeenk (40) maakt binnenkort haar musicaldebuut. "Ik kijk hier onwijs naar uit", zegt de vriendin van Kris Wauters.

Eva-Jane doet mee aan de derde editie van 'The Best of Musicals'. In dat livespektakel draait alles rond de grootste hits uit bekende musicalfilms, zoals 'La La Land', 'Bohemian Rhapsody', 'The Greatest Showman' en 'Rocketman'. "Ik vind het zo ontzettend leuk dat ik hiervoor gevraagd werd", vertelt de Nederlandse. Eva-Jane is al jaren actief als songschrijfster, heeft enkele solosingles op haar naam staan, zingt als 'backing vocal' bij onder andere de band van Miguel Wiels, Clouseau, Café Flamand en K3, én ze was de afgelopen vijf seizoenen de vaste, vrouwelijke stem bij 'Liefde voor Muziek'.

Maar een musical stond nog op haar to-dolijstje. In 'The Best of Musicals', die in januari in première gaat, zal ze zowel meezingen met het ensemble als enkele solonummers brengen. "Al moet ik toegeven dat ik aanvankelijk dacht dat ze mij gewoon wat 'backing vocals' wilden laten zingen", lacht de Nederlandse nachtegaal. "Toen bleek dat ze mij ook solo aan het werk wilden horen, was dat een fijne verrassing. En voor jullie het vragen: nee, ik heb geen toestemming of raad gevraagd aan Kris. Ik heb dit lekker op eigen houtje beslist."

Niet te onderschatten

"Wat ik precies ga brengen, kan ik uiteraard nog niet verklappen. Al ben ik wel opgelucht dat ik alleen maar moet zingen. Als klein kind wilde ik weliswaar heel graag zingen, dansen én acteren en volgde ik zelfs een dansopleiding. Maar mijn krakende knieën gooiden toen roet in het eten. Bovendien ben ik vrij onervaren in de musicalwereld en zou ik meer tijd nodig hebben voor een goede voorbereiding, mocht ik 'all the way' moeten gaan. Want wat musicalsterren doen is niet te onderschatten. Ik ben trouwens ook opgegroeid met jazz en soulmuziek, dus dit wordt sowieso een heel nieuwe ervaring voor mij." Of dit het begin is van een nieuwe carrière als musicalster, laat Smeenk dan ook in het midden. "We zien wel wat er komt", klinkt het nuchter. "Ik ben ook bezig met mijn eigen soloproject, waarmee ik volgend jaar een single wil uitbrengen. Jullie horen nog van mij." Wie graag een voorstelling wil bijwonen of meer info wil, kan daarvoor terecht op musichall.be.