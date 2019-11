Eva De Roovere weerlegt het beeld van ‘luie kunstenaar’: “Ik ging al twee jaar niet meer op vakantie” KD

29 november 2019

17u00 0 Showbizz Zangeres Eva De Roovere, die in 2016 nog deelnam aan ‘Liefde voor Muziek’, heeft zich op Facebook uitgesproken over de geplande besparingen in de cultuursector. De muzikante hoopt zo mensen te bekeren die een verkeerd beeld hebben van kunstenaars. “Ik schrijf dit om een antwoord te bieden aan iedereen die er van overtuigd is dat mensen in de cultuursector niet werken, lui zijn en profiteren”, klinkt het in haar bericht op Facebook.

De cultuursector laat al even van zich horen nu politicus Jan Jambon aankondigde te willen besparen op de sector. Heel wat mensen steunen de artiesten in hun protest, maar er gaan ook stemmen op die vinden dat de kunstenaars overdrijven. Eva De Roovere wil met haar post aantonen dat artiesten helemaal geen profiteurs of luie mensen zijn die niet willen werken, zoals sommige anderen online beweren. “Een snelle berekening leert me dat ik het laatste jaar ongeveer 40 uren per week gewerkt heb. Daarmee kan ik mijn auto, appartement, eten en kleren betalen, al zijn het geen 40 betaalde uren. Ik spaar elke maand een beetje om de maanden (of jaren) waarin ik niet het geluk heb 40 uren per week te kunnen werken door te geraken”, schrijft ze.

(lees verder onder de post)

Ondanks het vele sparen, is het al voorgevallen dat de zangeres een beroep moet doen op haar ouders om bij te springen. Luxe-uitgaven kan de muzikante, in tegenstelling tot veel andere mensen, niet doen. “Ik ben al twee jaar niet meer op vakantie geweest, omdat het momenteel financieel gezien niet echt kan.” Maar de passie voor haar job zorgt ervoor dat dit Eva niet echt deert. Haar post dient dus niet als klaagzang. “Mijn leven is mooi en ik ben dankbaar voor alles wat ik heb en alles wat ik mag doen. Ik schrijf dit om een antwoord te bieden aan iedereen die er van overtuigd is dat mensen in de cultuursector niet werken, lui zijn en profiteren. Hopelijk kan het helpen een ander beeld te scheppen van de ‘kunstenaar’”, aldus de vrouw.

Het misverstand dat Eva als zangeres zelf subsidies ontvangt van de staat wil ze met haar bericht ook de wereld uithelpen. “Ik speel natuurlijk vaak op gesubsidieerde podia, maar nooit heb ik persoonlijk subsidies gekregen. Soms krijg ik een som van Sabam die op dat moment meestal welgekomen is.” Een uitkering krijgt ze evenmin. “Na mijn studies heb ik een tweetal jaar een uitkering gehad van de staat, maar rond mijn 24 ben ik zelfstandige geworden. Elk jaar betaal ik zoals iedereen belastingen.”