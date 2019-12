Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns draaien plaatjes voor De Warmste Week KD

02 december 2019

07u11

Bron: Studio Brussel 6 Showbizz De Warmste Week kent zijn dj’s. Eva De Roo draait voor de vijfde keer plaatjes voor de solidariteitsactie van Studio Brussel. Ze wordt voor het eerst ondersteund door Joris Brys en Fien Germijns. Dat maakte Michèle Cuvelier bekend op de radio. Studio Brussel zal 7 dagen lang non-stop radio maken vanuit Kortrijk. Eva, Joris en Fien draaien enkel verzoekplaten van luisteraars.

Op die manier bedankt de radiozender iedereen die zich heeft ingezet voor De Warmste Week met muziek. Zo wordt Studio Brussel een week lang de soundtrack bij De Warmste Week.“Ik heb zelf altijd met een enorm warm gevoel geluisterd en gekeken de laatste jaren. Nu ga ik het voor de eerste keer van héél dichtbij meemaken en dat is iets om geweldig naar uit te kijken”, aldus Studio Brussel-dj Joris Brys.

De Warmste Week kent dit jaar ook een nieuw concept. Studio Brussel pakt uit met ‘back to back’, een reeks optredens waarbij telkens twee artiesten samen spelen voor één goed doel. De ticketverkoop start op maandag 9 december om 10 uur. De duoconcerten worden opgevoerd in de Kortrijkse zaal Depart. White Lies en Whispering Sons bijten op woensdag 18 december de kop af met een concert dat geld inzamelt voor Move To Improve. Een dag later zetten Balthazar en Trixie Whitley hun schouders onder De Korf Vzw. Op vrijdag 20 december zingen Bear’s Den en Selah Sue voor Te Gek!?.

(lees verder onder de foto)

Het weekend wordt gevierd met muziek van Joost en Kraantje Pappie, die optreden voor TEJO Kortrijk, en Brihang en Het Zesde Metaal, die zich inzetten voor Streekfonds West Vlaanderen - De Muziekbank. Zwangere Guy en Arno sluiten de duoconcerten af op maandag 23 december. Hun concert wordt opgedragen aan Zwangerinbrussel XL.

Wie Eva, Joris en Fien wil bezoeken in Kortrijk kan rekenen op de diensten van NMBS. De vervoersmaatschappij breidt de capaciteit van de treinen naar Kortrijk uit én biedt een speciaal Warmste Week-treinticket aan. Daarmee kan elke reiziger vanuit elk Belgisch station voor maar 12 euro naar Kortrijk reizen. Van het ticket gaat trouwens ook 2 euro rechtstreeks naar alle goede doelen van De Warmste Week.