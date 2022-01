Eva De Roo bevallen van tweede kindje

Bekijk hier hoe het koppel de komst van hun tweede kindje aankondigde:

Arto is de tweede zoon voor Eva en Jan. In juni 2020 beviel de presentatrice al van Lucca. “Niemand had mij op voorhand gezegd hoe overweldigend die liefde voor een kind is”, vertelde De Roo eerder over het moederschap. “Het ging pittig zijn, zeiden ze. Dat is waar. Maar die liefde: die is bijna té groot. Die eerste weken vond ik dat heel overweldigend. Een oergevoel. Raak aan hem en je raakt aan mij. Ik heb dat ook met mijn jongste broer. Maar met mijn eigen kind dus nog harder. In het begin was dat bijna niet leuk: een liefde zo groot dat je ze moet leren plaatsen.”