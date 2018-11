Eva Daeleman werd zwaar gepest op internaat: “24/7 een bange vogel” TK

09 november 2018

18u09 0 Showbizz Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn lanceerde speciaal voor Rode Neuzen Dag een podcast: ‘De Klas van Sam’. Deze week nodigde hij Eva Daeleman uit in haar vroegere klaslokaal in het Koninklijk Atheneum van Keerbergen. Zij praat openhartig over haar donkere periode op internaat. Een plek waar ze heel ongelukkig was, want ze werd er heel er gepest.

“Voor mijn tijd op internaat was ik altijd superzelfstandig”, aldus Eva. “Op internaat ben ik 24/7 een bange vogel geworden. Ik was letterlijk een vogel voor de kat als het ging om pesters. Voordien werd ik gevraagd om de school te verlaten omdat ik een grote mond had en op internaat durfde ik niets meer te zeggen.

Ze heeft het er nog altijd moeilijk mee. “Ik denk dat daar nog altijd een groot stuk schaamte opzit, omdat ik toen mijn mond niet kon opendoen. Ik had gewoon niet de kracht om voor mezelf op te komen. Naarmate de tijd voorbij ging, werd ik ook zieker en zieker en had ik elke week wel iets. Ik heb dat pas heel laat aan mijn ouders durven vertellen. Voor mij was het gemakkelijker om te zeggen: ik mis thuis, dan dat ik zou zeggen dat ik gepest werd. Ik voelde me echt een mega zwakkeling.” Ze keek tijdens de podcast opnieuw haar dagboek van die periode in. “Ik was daar eigenlijk echt niet goed van. Ik wist dat dit een donkere periode was, maar dat het zo moeilijk was...”

Ze biedt ook een mogelijke oplossing voor het pestprobleem. “Ik denk dat het goed is als er een ‘safe space’ is waar je volledig jezelf kan zijn en alles kan zeggen. Een klas van 27 mensen, hoe veilig is dat? Gaat Fritske van die klas niet tegen iemand uit een andere klas vertellen wat jij gezegd hebt over hoe je je voelt? Zoek een vertrouwenspersoon tegen wie je zoiets wel kan zeggen, zoek een leerkracht. Ik las in mijn dagboek dat we op internaat een meter of peter hadden. Iemand van de hogere jaren waar je naartoe kon gaan. Ik denk dat zoiets wel heel krachtig is. Maar dan is opnieuw dat vertrouwen heel belangrijk”, aldus Eva.