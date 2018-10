Eva Daeleman: "Seksuele energie werkt bevrijdend voor lichaam en geest" Raf Liekens

12 oktober 2018

14u06

Bron: De Morgen 0 Showbizz Eva Daeleman botste tegen een gemene burn-out aan, overleefde de aanslagen op Zaventem en zei haar droomjob bij MNM op voor een ander, vrijer leven als yogalerares en lifecoach. In ‘omdat het kan’ vertelt ze over die transformatie. Een inspirerend boek met bekentenissen (‘Ik ben een seut’), humor (‘Emoties zijn als onderbroeken’) en tips om het zuchtende leven wat lichter te maken (‘Ik laat mijn klanten het graag eens volle bak uitschreeuwen’).

"Na maanden in mijn beschermde cocon weer naar buiten voor interviews over mijn boek. Megaspannend, ook wel wat onzeker, maar alles is anders.’ Dat postte ze eind ­augustus op haar Instagram-account. Niet veel later stond ze weer vol in het nieuws. Een wakkere journaliste had in Eva’s nieuwe boek 'Omdat het kan' een smeuïge passage ontdekt en besloten dat daar een wereldprimeur inzat: ‘Mijn eerste orgasme kreeg ik pas op mijn 25ste’.

