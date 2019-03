Eva Daeleman opent Coachinghuis in Oostende, samen met haar vriend Stijn: “We willen mensen doen geloven in hun eigen magie” SD

19 maart 2019

06u48

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een dikke maand geleden ruilde Eva Daeleman (28) haar thuisbasis Mechelen in voor de stilte van de Oostendse kust. En dat deed ze niet alleen: er is al een tijdje een nieuwe man in haar leven, die Stijn heet. Op haar blog ‘Elke dag vakantie’ spat de liefde eraf tussen de voormalige MNM-stem en de 30-jarige freelancer. De twee starten binnenkort ook een nieuw project op: ze openen een Coachinghuis in Oostende.

Eva en haar vriend Stijn Heymans zijn al langer twee handen op één buik. Allebei levensgenieters, waterratten, veganisten én fans van mediteren. Dingen waar ze ruimschoots van kunnen genieten in hun nieuwe stekje en levensritme. Op hun blog ‘Elke dag vakantie’ vertellen ze over hun leven aan de Belgische kust. Over dagen zonder telefoon, of over hoe je van elke dag een vakantiedag kan maken. Of zoals ze het zelf omschrijven: “Leven vanuit passie, op het ritme van ons lichaam, met voldoende rust in de mind én ruimte voor creatie.”

“Stijn en ik zijn bewust op zoek gegaan naar de stilte van de zee”, schrijft Eva. “Wij vinden het heel belangrijk om samen nieuwe dingen te ontdekken. Sommige mensen begrijpen wel niet dat we zo makkelijk de stad achter ons kunnen laten, vandaar dat we via onze blog duidelijk willen maken dat het wel degelijk anders kan.” De twee hebben duidelijk geen spijt van hun verhuis. “En stel dat het toch niet werkt, dan doe ik iets anders. Je kan elke dag opnieuw kiezen. Natuurlijk, keuzes hebben gevolgen. Uiteindelijk, een berg beklimmen is ook niet makkelijk, maar het uitzicht is wel prachtig.”

Coachinghuis

Eva kreeg in 2015 te kampen met een burn-out en ­verdween daardoor toen enkele maanden van de radio. Eind 2017 kondigde de radiopresentatrice haar definitieve afscheid bij MNM aan en besloot ze een andere kijk te nemen op het leven. Dat deed ze door yogastudio Studio Stil te openen, maar bij haar verhuis naar Oostende moest ze haar ‘baby’ achterlaten. “Zoals het een goede moeder betaamt, blijf ik zorg dragen voor m’n kind - maar wel vanop een afstand”, zei ze daarover. “Een moeder hoort los te laten.”

Ondanks hun Oostendse zoektocht naar rust en stilte, blijft het koppel ook aan de kust niet stilzitten. In april opent hun Coachinghuis de deuren. Ze willen er andere mensen die met dezelfde problemen als zij worstelen via holistische coachings proberen te helpen. “We gaan op zoek naar energielekken - zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel vlak. Dat laatste geeft ons een reden van bestaan”, staat op hun website te lezen. “De zin van het leven is een leven met zin. Samen willen wij mensen doen geloven in hun eigen magie.”

Eva is altijd zeer beschermend geweest over haar liefdesleven. In 2014 ging ze uit elkaar met haar toenmalige vriend Arnout. Het duurde tot 2017 vooraleer ze op ­Instagram mysterieus een nieuwe liefde aankondigde. Maar ook daar is verandering in gekomen. Nu straalt ze aan de zijde van Stijn.