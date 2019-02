Eva Daeleman maakt nieuwe start in Oostende: “Het voelt hier al als vakantie” TDS

01 februari 2019

12u26

Bron: Instagram 0 Showbizz Eva Daeleman (28), voormalig radio- en televisiepresentatrice, heeft haar woonplaats Mechelen verlaten. Ze verhuist naar Oostende om de rust van de zee op te zoeken. Dat meldde ze zopas zelf op Instagram.

“Oefenavond in ons nieuwe huis. komt helemaal goed”, schreef Eva met een hartje op Instagram. “Het voelt hier al als vakantie: een taal die we niet begrijpen, de mensen wandelen trager en we horen de zee op de achtergrond. Als je me mailt: ik lees ze nog minder dan anders. Verhuizen is niet van de poes. Dank voor je geduld. Alle tips voor lekker vegan afhaalfood in 8400 is welkom.”

De dagelijkse beslommeringen van haar yogastudio laat ze dit jaar over aan iemand anders. “Het is mijn yogababy die op eigen benen staat. In 2019 volg ik mijn droom en verhuis ik naar zee”, zei ze daar eerder over. “Zoals het een goede moeder betaamt blijf ik zorg dragen voor m’n kind - maar wel vanop een afstand. Een moeder hoort los te laten. Het geweldige Team Stil blijft de missie van Yoga To The People uitdragen en zelf kom ik regelmatig workshops geven en blijf ik de yogareizen en -weekends begeleiden. Het leven is aan de dromers en de doeners. En mijn droom is een trager leven aan de kust in Oostende.”

Daeleman nam in 2015 gas terug toen ze getroffen werd door een burn-out en een depressie. Ze herbronde door middel van yoga en mindfulness, een periode waarover ze intussen al drie boeken schreef. Eind 2017 gaf ze haar job als radiopresentatrice bij MNM op om zich volledig te kunnen focussen op haar yogastudio.