Eva Daeleman kondigt boek nummer 3 aan EDA

30 juni 2018

12u06

Bron: Instagram 0 Showbizz 'Omdat het kan'. Zo zal het nieuwe boek van Eva Daeleman (28) heten, dat in september in de rekken landt. Na 'Factor 25' en 'Het jaar van de hond' is het al de derde worp voor Daeleman. "Ik kan niet geloven dat ik er alweer eentje vol gekregen heb", klinkt het op Instagram.

'YES! Er komt een nieuw boek uit in september. Ik kan niet geloven dat ik er alweer eentje vol heb gekregen." Met die woorden verklapte Eva Daeleman zaterdagochtend dat ze een nieuw boek zal uitbrengen.

"Eind 2017 koos ik resoluut voor een nieuw leven. in dit nieuwe leven is authenticiteit de sleutel, practice what you preach. Geen makkelijke weg, maar voor mij wel de enige weg. Dit boek is een praktische gids voor het leven. Over niet langer hollen achter je leven, over willen en niet moeten. Over blote voeten op het strand en eten wat goed voor je is. Over yoga, tattoo's en body positivity. Maar vooral over de zoektocht naar een leven leiden los van wat anderen van je verwachten. Gewoon, omdat het kan."

"Ik ben ZO excited! Eindelijk hoef ik niet meer te zwijgen. Eens enthousiast - altijd enthousiast! Binnenkort mag ik de cover en een pre-orderlink met je delen. YEAH BABY. #omdathetkanhetboek #omdathetkan @horizonboeken"

Eind 2017 nam Eva afscheid als dj van MNM en verliet ze VRT om zich op haar yogastudio 'Studio Stil' concentreren.