Eva Daeleman keert (eventjes) terug naar de radio DBJ

14 december 2019

15u09 0 showbizz Eva Daeleman (29) heeft de deur van de radiostudio al een tijdje achter zich dichtgetrokken, maar binnenkort maakt ze toch een comeback. Ze treedt als gastpresentator op in de ‘1000 klassiekers’ van Radio 2.

“Het is twee jaar geleden dat ik nog eens achter de microfoon stond en dan nog met zo’n geweldige muziek”, blikt Daeleman vooruit op de lijst die tussen 26 en 31 december wordt uitgezonden. “Het is de max dat Radio 2 aan mij dacht. Ik kijk er waanzinnig hard naar uit om mijn goede vriend de radio terug te zien, te voelen en te horen. Ik verwacht veel goeie muziek en weet dat de luisteraar van Radio 2 heel interactief is. Dus dat wordt plezant en ook wel heel spannend.”

Ook Eva heeft een ultieme klassieker. “Aan het begin van elk nieuw jaar klinkt bij mij Toploader met ‘Dancing in the moonlight’ door de boxen. Een ritueel dat mij instant een goed gevoel geeft, dansbenen en de perfecte boost voor een nieuw jaar. Hopelijk eindigt ie hoog in de lijst van de 1000 Klassiekers.”

Peter Verhulst, Cathérine Vandoorne, Anja Daems, Daan Masset, Lars De Groote, Vanessa Vanhove, Benjamien Schollaert, Britt Van Marsenille en Ruben Van Gucht zijn de vaste presentatoren van de lijst. Zij krijgen gezelschap van gastpresentatoren Peter Van de Veire, Xavier Taveirne, Aster Nzeyimana, Bart Peeters en Eva Daeleman.

Een stem uitbrengen kan via radio2.be tot en met zondag 22 december. Vorig jaar veroverde Queen de eerste plaats met ‘Bohemian Rhapsody’. Je hoort de finale op dinsdag 31 december tussen 15.00 en 18.00 uur op Radio 2.