Eva Daeleman kan helemaal zichzelf zijn bij vriend Stijn: “Ik kreeg vaak te horen dat ik te intens en te luid was” Stefanie De Jonge

04 september 2019

12u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Eva Daeleman (29) en haar levensgezel Stijn Heymans (31) doen alles samen. Ze zijn allebei bewustzijnscoach en richtten samen een praktijk op. Zij leert er vrouwen hun mannetje te staan, hij probeert er een baken te zijn voor mannen die in het feministische tijdperk zijn verdwaald. In HUMO vertellen ze over jezelf durven zijn en de zaligheid van tantraseks.

Eva Daeleman leerde haar vriend Stijn Heymans kennen in een park, waar ze door een gemeenschappelijke vriendin aan elkaar werden voorgesteld. “Je was totaal niet onder de indruk van mij. Dat vond ik zo superfijn”, herinnert Daeleman zich. “Hoe vaak ik niet te horen heb gekregen dat ik te intens was, te luid, te gevoelig. Het was zo zalig om bij Stijn gewoon ‘veel’ te mogen zijn. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit bij iemand zou kunnen. In relaties met mannen reduceerde ik mezelf altijd tot een maatschappelijk aanvaarde versie van mezelf. Ik werd ongelukkig en zocht uitwegen voor mijn wáre zelf, ging liegen, deed dingen waar ik absoluut niet trots op ben. Het was de enige manier waarop ik het kon volhouden. Toen ik Stijn tegenkwam, wilde ik dat niet meer. Ik heb met een bang hart besloten mijn intense zelf te zijn: ‘Als hij het niet aankan, dan is het maar zo.’ Maar ik dacht de hele tijd: ‘Help! Help!’ Ik was bang mezelf belachelijk te maken, afgewezen te worden, alleen achter te blijven..”

Maar gelukkig kon Stijn die ware Eva wel waarderen. Het koppel geniet ondertussen van de zaligheiden van tantraseks, vertellen ze. “Het verschil tussen tantraseks en gewone seks is zoals je tanden poetsen met een gewone tandenborstel of met een elektrische: een extra dimensie”, aldus Daeleman. Haar vriend relativeert: “Mensen hebben er de wildste fantasieën bij, maar in feite is dat gewoon een heel diepe manier om je te verbinden met elkaar.” En dat kan op verschillende manieren, vertelt Daeleman: “Je kunt dat samen doen, masturberen en ondertussen over je fantasieën praten. Dat brengt je zo dicht bij elkaar.”

Lees het volledige interview met Eva en Stijn in HUMO.