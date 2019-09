Eva Daeleman is getrouwd met haar Stijn TK

22 september 2019

11u02 7 Showbizz Eva Daeleman (29) gaat vanaf nu door het leven als een getrouwde vrouw. Op Instagram kondigde ze aan dat ze in het huwelijksbootje stapte met haar vriend Stijn Heymans (31).

Met enkele prachtige huwelijksfoto’s op het strand kondigde Eva haar huwelijk aan. “Want als ge het voelt, dan voelt ge het. Voor altijd”, schreef ze erbij.

Hoe lang Eva en Stijn samen zijn, is niet precies geweten. Vorig jaar in september besloten ze allebei om hun huis in Mechelen te verkopen en verhuisden ze samen naar Oostende. De twee leerden elkaar kennen in een park, waar ze door een gemeenschappelijke vriendin aan elkaar werden voorgesteld. “Hij was totaal niet onder de indruk van mij. Dat vond ik zo superfijn”, vertelde Daeleman onlangs in HUMO. “Hoe vaak ik niet te horen heb gekregen dat ik te intens was, te luid, te gevoelig. Het was zo zalig om bij Stijn gewoon ‘veel’ te mogen zijn. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit bij iemand zou kunnen. In relaties met mannen reduceerde ik mezelf altijd tot een maatschappelijk aanvaarde versie van mezelf. Ik werd ongelukkig en zocht uitwegen voor mijn wáre zelf, ging liegen, deed dingen waar ik absoluut niet trots op ben. Het was de enige manier waarop ik het kon volhouden. Toen ik Stijn tegenkwam, wilde ik dat niet meer.”

De twee werken ook samen. Ze onderhouden samen de blog ‘Elke dag vakantie’ en openden een Coachinghuis in Oostende. Ze willen er andere mensen die met dezelfde problemen als zij worstelen - Eva was altijd heel open over haar burnout - via holistische coachings proberen te helpen. “We gaan op zoek naar energielekken, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel vlak. Dat laatste geeft ons een reden van bestaan”, staat op hun website te lezen. “De zin van het leven is een leven met zin. Samen willen wij mensen doen geloven in hun eigen magie.”