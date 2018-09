Eva Daeleman gaat geen taboe uit de weg: "Pas op mijn 25ste eerste orgasme" TK

18 september 2018

07u21

Bron: NB 0 Showbizz Eva Daeleman heeft een nieuw boek uit: 'Omdat Het Kan'. Daarin gaat ze geen enkel taboe uit de weg, ook haar seksleven niet. Ze vertelt hoe ze pas op haar 25ste haar eerste orgasme kreeg.

En dat orgasme kwam er in opdracht van haar ostepaat en chiropractor. Hij liet haar tijdens haar burn-out dagelijks masturberen in een poging om lijf en geest weer te verbinden, aldus Eva in haar boek. "Tot dan had ik een sterk vermoeden dat ik nog nooit een orgasme had beleefd. Gefaket? Ja, dat wel."

Masturberen was voor haar geen sinecure. "De eerste paar keren vond ik het raar, ik vond het zelfs behoorlijk vies en zompig.” Maar uiteindelijk was het resultaat 'een aanval van seksuele energie die alle dammen leek te verpulveren'. "Daarna werd het stil. Voor het eerst werd het stil in hoofd en lijf. De rust daalde neer. Dit gevoel – yes! Ik snapte eindelijk de heilige graal die men orgasme noemt."