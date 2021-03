Eva Daeleman blikt in podcast terug op aanslag in Zaventem: “Die aanslag maakt nog altijd deel uit van mijn leven”

Ze twijfelde lang om haar verhaal te delen, want het is 'slechts' psychisch lijden. Maar Eva Daeleman wil lotgenoten een hart onder de riem steken. "Ik weet nu dat ik post-traumatisch stress-syndroom heb. Ik zou zo graag doen alsof het er niet is, maar dit is momenteel een stuk van wie ik ben", vertelt ze in een openhartige podcast op MNM aan haar vroegere radiocompagnon Peter Van de Veire (49). Vijf jaar nadat op 22 maart 2016 twee bommen ontploften in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem, worstelt Daeleman nog steeds met de gevolgen van die noodlottige dag. "Ik stond gepakt en gezakt om een maand naar Sri Lanka te gaan. Maar in de plaats daarvan zat ik huilend in een taxi naar huis." Enkele dagen later vertrok ze alsnog. "Maar daar herinner ik me niet veel meer van. Behalve één moment. We zaten in een strandbar en plots begonnen ze daar knalbommetjes af te steken. Toen mochten ze mij echt komen halen. Ik wist niet meer waar ik was en kon alleen maar huilen. Zelfs weken nadien was ik nog aan het trillen van de stress. Dat was een deel van de verwerking."