Eva Daeleman bevallen van dochtertje Moon: “We zijn zo verliefd”

Moeilijke weg

In de eerste maand van hun relatie werd ze ‘s nachts wakker met ‘een ietwat griezelige’ gedachte: ‘Ik wil een kind van u!’ Vandaag is Eva Daeleman (30) twee jaar verder, getrouwd met Stijn - de man van haar leven - en mama van hun eerste spruit, een meisje. De liefde kan snel gaan, maar ook hard zijn. Voor dit babygeluk verteerden ze een miskraam, en deze zwangerschap bleek tot aan de helft een fysieke uitputtingsslag. “Ik ben vier maanden, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 extreem misselijk en ziek geweest, viel zelfs flauw. Ik had hulp nodig om mij te douchen, om naar het toilet te gaan. Ik ben kilo’s kwijtgespeeld, want als ik iets at, moest ik overgeven. Er zijn momenten geweest waarop ik al knabbelend op een wortel, huilend in de zetel zat. ‘Please laat dit voorbijgaan’, dacht ik. Want je bent een levende babyfabriek, dan heb je energie nodig. Vrolijke maanden waren het niet. Ik wens mezelf een knoert van een roze wolk toe binnenkort, maar we zien wel. Ik ben al heel dankbaar dat ik door dit proces màg gaan”, zei ze destijds.