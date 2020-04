Eva Daeleman (30) in verwachting van eerste kindje TDS

05 april 2020

10u52

Bron: Instagram 9 Showbizz Eva Daeleman (30) en haar echtgenoot Stijn verwachten hun eerste kindje samen. De voormalige MNM-stem deelde het blije nieuws met een aandoenlijke foto op Instagram.

“Vrolijk nieuws vanuit ons kot: babygirl is growing!”, schrijft Eva op Instagram, waar ze een foto deelde van de echografie. “Deze herfst breidt ons gezin uit! En uit puur enthousiasme hou ik de echo ondersteboven!” Het koppel werd meteen overspoeld door felicitaties van vrienden en familie: “Wat een geweldig nieuws! Proficiat aan de ouders”, klinkt het unaniem in de commentaren op Instagram.

Daeleman en haar vriend Stijn worden voor het eerst ouders. Een overwinning, gezien het koppel begin dit jaar nog liet weten dat ze een miskraam te verwerken kregen. “Ik heb getwijfeld om met dit nieuws naar buiten te ­komen”, vertelde Eva in januari nog bij ‘Je bent nooit alleen’, de podcast die ze samen met Stijn maakte. “Ik was al ‘het meisje van de burn-out’ (ze worstelde op haar 25ste met een burn-out en een depressie, nvdr) en ‘het meisje dat masturbeert’ (ze schreef vorig jaar een boek over masturbatie, nvdr), en nu word ik misschien ook nog eens ‘de vrouw van de miskraam’. Maar ik vind het belangrijk om dit verhaal te vertellen, voor mezelf maar ook voor alle ­vrouwen en mannen. Wij hebben een miskraam ­gehad.”

“Op het moment dat het gebeurde, voelde ik mij ontzettend eenzaam”, zei Eva in haar podcast. “Er zit zo’n onzichtbaar ding in je buik waar je al maanden verliefd op bent en plots valt dat weg, ook al is het er nog niet. Dat is een groot gemis. Ik voelde mij ook gefaald in mijn vrouw-zijn, zelfs al heeft dat er niks mee te ­maken. We waren net geen twaalf weken zwanger, maar dit laat littekens na.”

