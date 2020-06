Eurovisiesongfestival volgend jaar op 18, 20 en 22 mei: “We mikken op een show met publiek” BDB

15 juni 2020

15u23

Bron: ANP 2 Showbizz Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam vindt volgend jaar plaats in de derde week van mei. De twee halve finales staan gepland op 18 en 20 mei en de grote finale op 22 mei. Dat hebben de organiserende Nederlandse omroepen maandag bekendgemaakt. “Onze inzet is een show mét publiek”, vertelt uitvoerend producent Sietse Bakker.

Het evenement zou dit jaar van 12 tot en met 16 mei plaatsvinden, maar de 65ste editie werd verplaatst vanwege de coronacrisis. De komende maanden wordt besloten welke elementen van de afgelaste editie meegaan naar 2021. “Het decor gaat alvast mee naar volgend jaar, want dat stond al klaar”, vervolgt Bakker. “Verder hangt veel natuurlijk af van wat tegen die tijd überhaupt kan, van de beschikbaarheid van alle betrokkenen en van wat past bij de nieuwe tijdgeest.”

Het liedjesfeest kan opnieuw doorgaan in de Rotterdam Ahoy. “Onze inzet is een Eurovisiesongfestival met publiek”, aldus Bakker. “Mocht in een later stadium blijken dat dat niet zou kunnen, moeten we daar alternatieve scenario’s voor hebben. We hopen dat we die beslissing zo lang mogelijk voor ons uit kunnen schuiven.”

Nog veel werk

Een jaar extra voorbereidingstijd betekent volgens Bakker niet dat er bijna niets meer hoeft te gebeuren. Vanwege de coronacrisis moeten er verschillende scenario’s worden uitgewerkt. “Dat heeft invloed op de openingsact, de pauze-acts, op het evenement en op de postcards, dat zijn de filmpjes die tussen de liedjes te zien zijn. Haal je de deelnemers daarvoor naar Nederland of ga je dat op een andere manier oplossen? De tijd zal dat gaan uitwijzen maar des te meer werk voor ons het komende jaar.”

België stuurt volgend jaar opnieuw Hooverphonic naar het Eurovisiesongfestival. Ook zestien andere landen lieten al weten dat hun kandidaat voor 2020 ook in 2021 hun eer op de liedjeswedstrijd mag verdedigen. Volgens het songfestivalreglement moeten ze wel een nieuw liedje insturen.

Tickethouders hebben enkele weken geleden al de mogelijkheid gekregen om hun kaartje in te leveren. Dat deed slechts vier procent. Nu de nieuwe data bekend zijn, kunnen fans die er niet bij kunnen zijn tot volgende week vrijdag opnieuw hun geld terugvragen.

