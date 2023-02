Eurovisiesongfestival maakt presentators bekend: onder meer Graham Norton op het podium in Liverpool

Talkshowhost Graham Norton, wereldwijd bekend van de Graham Norton Show, verzorgt jaarlijks het songfestivalcommentaar voor de Britten. Maar deze editie wordt extra speciaal. “Het is zo bijzonder omdat we eer willen brengen aan Oekraïne. Het voelt als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om de collega’s in Oekraïne trots te maken”, aldus de presentator. Tijdens de finale zal Norton ook enkele keren plaatsnemen in het Britse commentaarhok. Hij wisselt dat af met komiek Mel Giedroyc.

Julia Sanina geeft het Oekraïense tintje aan het presentatieteam. Ze probeerde zich met haar band The Hardkiss in 2016 te kwalificeren voor het songfestival, maar wist de nationale voorronde niet te winnen. Het songfestival had dit jaar eigenlijk in Oekraïne moeten plaatsvinden, maar door de oorlog is dat onmogelijk. In Turijn won vorig jaar Kalusch Orchestra met ‘Stefania’, de Britten werden tweede met Sam Ryder en zijn ‘Space Man’.

Ook van de partij op het podium: de Britse Hannah Waddingham. Ze won een Emmy Award voor haar rol in comedyserie ‘Ted Lasso’ en speelde ook in musicals in Londen en New York. Eurovisiesongfestival-presentatrice Alesha Dixon brak dan weer door als zangeres van de band Mis-Teeq en presenteerde in Groot-Brittannië ‘Comic Relief’ en ‘The greatest dancer’. Daarnaast werd ze jurylid bij ‘Britain’s got talent’ en ‘Strictly come dancing’.

Volledig scherm Het podium van het Eurovisiesongfestival in 2023. © BBC

Presentatie op BBC Radio Merseyside

Naast de presentatoren op het podium, zal er ook commentaar worden gegeven tijdens een radio-uitzending op BBC Radio Merseyside. Die presentatie neemt onder andere Timur Miroshnychenko voor zijn rekening. Hij geeft sinds 2007 commentaar op het Eurovisiesongfestival in Oekraïne en deed dat vorig jaar zelfs vanuit een bunker. Foto’s van de enthousiaste Timur in de bunker gingen dan ook viraal. Verder zullen ook Mel Giedroyc, Rylan en Scott Mills deel uitmaken van de radio-uitzending. Zij zijn al 25 jaar betrokken bij het populaire muziekfestival. Scott en Rylen hebben zelf een eigen show op BBC Radio 2. Voor Claire Sweeney en Sam Quek, die ook zullen presenteren op BBC Radio Merseyside, is het een thuismatch. Ze zijn beiden afkomstig uit Liverpool en hebben een presentatiecarrière.

Het Eurovisiesongfestival vindt plaats op 9, 11 en 13 mei in de Liverpool Arena. Gustaph zal ons land vertegenwoordigen met zijn nummer ‘Because of you’.

